عرعر 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم ,حملة مشروع زكاة الفطر بالمنطقة التي تهدف إلى توعية المواطنين لتقديم زكاة الفطر من خلال بوابة دفع المنصة الوطنية للتبرعات .واستمع سموه إلى شرح من مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية‬ خالد الرميخاني عن آلية العمل الإلكترونية في إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد وتحديد المستفيدين بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقةوتنظيم عملية التبرع والتوزيع بتقنية عالية وتسهيلها على المتبرعين والمحتاجين .وأوضح رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة محمد التمياط جوانب الأمان والجودة ونموذج التكامل التي يقدمها المشروع بالتعاون مع جهات حكومية وخيرية والقطاع الخاص في سبيل تحقيق التيسير وخدمة شعيرة زكاة الفطر ومستفيديها .// انتهى //15:55ت م0090