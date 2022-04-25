سكاكا 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسدشّن وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" الذي تُشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.جاء ذلك خلال استقباله اليوم، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل الرويلي ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالجوف سعد الشمري وعدداً من منسوبي الفرع.واستمع آل سلطان إلى شرح عن البرنامج وأهدافه والخدمات التي يُقدمها عبر المنصة، وأنه يعد نموذجًا وطنيًا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.// انتهى //15:59ت م0093