جيزان 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , في مكتبه اليوم , البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع).واستمع سموه لشرح من مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد القنفذي عن البرنامج الذي يهدف للتسهيل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة، بما يضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة الآمنة ، وفق آلية عمل إلكترونية تضمن إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد وتحديد المستفيدين وإيصال الزكاة لهم.وأكد سمو أمير جازان أهمية مشروع زكاة الفطر الموحد الذي يأتي امتداداً للرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة لكل جوانب العمل الخيري والإنساني في المملكة وخاصة في شهر رمضان المبارك ، منوها بجهود القائمين على منصة تبرع في سبيل تحقيق التيسير وخدمة شعيرة زكاة الفطر ومستفيديها، فضلاً عن المزيد من خيارات البر والعمل الإنساني التي توفرها المنصة، بما يعزز مبدأ التكافل في المجتمع، ويجسد حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنمية الموارد المالية وقدرات الجهات غير الربحية، وتمكينها من تحقيق أهدافها وأثرها الاجتماعي المنشود من خلال توسيع وتنويع مصادر دخلها.//انتهى//16:01ت م0094