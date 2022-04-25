عرعر 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , في مكتبه اليوم , مبادرة تفعيل مختبر قسطرة القلب بالمنطقة، التي تستهدف تسهيل حصول مرضى القلب الذين يعانون من علامات الأزمة القلبية على الرعاية الصحية المناسبة والعاجلة دون المرور بأقسام الطوارئ ونقلهم مباشرة بواسطة فرق الهلال الأحمر السعودي إلى مراكز قسطرة القلب.واستمع سموه لشرح عن المبادرة من مساعد مدير الشؤون الصحية بالمنطقة مناور العنزي، ومن مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة نواف العنزي، اللذين أشارا إلى أهمية المبادرة باختصار الوقت اللازم لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للمرضى وتقليل المضاعفات التي تحدث نتيجة الجلطات القلبية من خلال التواصل الرقمي المفعل بين الجهتين قبل وصول الفرقة، ليكون الاستعداد في معمل القسطرة القلبية لاستقبال الحالة الإسعافية بشكلٍ مباشر، بما يسهم في الحفاظ على صحة المريض.// انتهى //16:01ت م0095