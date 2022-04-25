الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم في الرياض بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كاثي ويستلي.وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، كما تمت مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة الحالية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في اليمن، وبدء العملية السياسية.//انتهى//16:02ت م0096