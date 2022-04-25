الرياض 24 رمضان 1443 الموافق 25 ابريل 2022 واسقدّم مركز دعم المهارات الطلابية "نجاح" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ورش وبرامج تدريبية معتمدة تجاوز عدد المستفيدات منها 16 ألف متدربة من داخل وخارج الجامعة، قُدمت في 680 دورة تدريبية منذ تاريخ إنشاء المركز في 2017م؛ بهدف تزويد الطالبات والخريجات بالقيم والمهارات اللازمة مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل بمواضيع متنوعة لزيادة تنمية مهارات الطالبات العلمية.وخلال عام 2021م، أقام المركز 185 ورشة تدريبية متسقة مع أهداف الجامعة الاستراتيجية، بلغ عدد المستفيدات منها نحو ٥ آلاف متدربة، نُفذت بواقع ساعة إلى ثلاث ساعات للبرامج التدريبية القصيرة، والبرامج التدريبية التأسيسية والمتقدمة بواقع 8 إلى 25 ساعة، يكون التدريب المباشر حضوريًا في القاعات التدريبية أو عبر قاعات افتراضية.وأقام مركز "نجاح" حزمة متنوعة من البرامج ملتزمة بمعايير الجودة التنافسية، تبنّت فيها عقد شراكات تدريبية خارجية لـ 25 جهة حكومية وخاصة، و47 شراكة تدريبية داخلية في الجامعة على مستوى الكليات، كما عملت على استحداث برامج تدريبية نوعية تضم مجموعة من الورش واللقاءات والجلسات التدريبية، مثل: برنامج جلسات الابتكار، برنامج التعلّم التنفيذي، برنامج أماليد، برنامج الأهداف المنطقية للفنون، برنامج جدارات جيل الرؤية، برنامج العطاء الرقمي.وحقق المركز تقدمًا خلال العام الجاري في مجال ارتباط ورش وبرامج المركز بأهداف الجامعة الاستراتيجية، ومجال توحيد الجهود التدريبية الموجهة للطالبات في الجامعة تحت مظلة مركز نجاح بالتعاون مع الكليات والإدارات، إضافة إلى مجال تحسين مخرجات التعليم من خلال تنمية مهارات الطالبات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ومجال تحقيق مواصفات مخرجات برنامج تنمية كفايات القرن الواحد والعشرين (سموق).ويسعى مركز دعم المهارات الطلابية "نجاح" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إلى تقديم البرامج التدريبية التطويرية والمهارية عن طريق مدربات معتمدات وحقائب تدريبية معتمدة لتحقيق الريادة، وتنمية المهارات الشخصية والمهنية للطالبة والخريجة؛ لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، وإكساب المتدربة المهارات العملية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل.//انتهى//16:03ت م0098