‎الباحة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 واسدشن وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم الشهري اليوم, الحملة الوطنية لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" .ويشرف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة على أعمال الحملة بهدف تنظيم توجيه زكاة الفطر وصرفها لمستحقيها في الوقت المحدد لها شرعا ، كما تتيح هذه المنصة فرصة دفع الزكاة بكل يسر وسهولة باستخدام الوسائل التقنية الميسرة لتصل الى مستحقيها من مختلف مناطق المملكة والدول الإسلامية الأخرى في وقتها المحدد .كما قدم مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شائق بن محمد آل شائق شرحا عن آلية عمل منصة "تبرع" في إخراج زكاة الفطر في الوقت المحدد لها وإيصالها لمستحقيها ومدى تيسير وتسهيل أعمال تنظيم دفع الزكاة بالطرق الموثوقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .// انتهى //16:05ت م0099