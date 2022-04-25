مكة المكرمة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسبلغ عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية التي قدمتها جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في مكة المكرمة، منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الرابع والعشرين؛ أكثر من 60 ألف مستفيد، شملت كلمات وعظية رمضانية، وتوزيع مصاحف مترجمة وحفاوة ضيف الرحمن، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات.وأوضح رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري إن البرامج الدعوية الرمضانية تأتي بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفرعها في منطقة مكة المكرمة، وشارك في تقديمها ثلة من العلماء والدعاة الرسميين بالوزارة.وأشار الجفري إلى أن البرامج الدعوية أقيمت في أربعة جوامع في منطقة الحرم المكي وهي: جامع البغدادي، وجامع الكنكار، وجامع الكعكي، وجامع البخاري وتمحورت عناوين البرامج حول شهر رمضان وعلاقته بالقرآن وتعزيز الأمن الفكري، مبينا أن الجمعية وزعت لضيوف الرحمن مصاحف مترجمة بأكثر من 27 لغة عالمية .// انتهى //17:30ت م0108