تبوك 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم مشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة، الذي تُشرف عليه المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع".جاء ذلك خلال استقبال سموه لأعضاء فريق الحملة يتقدمهم مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف الحربي.واستمع سموه إلى شرح عن آلية العمل الإلكترونية في إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد وتحديد المستفيدين بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، وهدف إيصال الزكاة لمستحقيها بجودة عالية وتنظيم عملية التبرع والتوزيع بتقنية عالية وتسهيلها على المتبرعين والمحتاجين، وشاهد هو والحضور فيلما تعريفيا عن مشروع "زكاة الفطر الموحد" الذي تناول جوانب الأمان والجودة ونموذج التكامل التي يقدمها البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص، في سبيل تحقيق التيسير وخدمة شعيرة زكاة الفطر ومستفيديها.ونوه باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري, وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه الدولة -رعاها الله- لجميع القطاعات.حضر حفل التدشين رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة المهندس ممدوح العنزي وأعضاء المجلس.// انتهى //17:31ت م0109