مأرب 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 214 طنا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي حريب والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 12.000 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.//انتهى//17:54ت م0113