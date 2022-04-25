ميلانو 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأعلنت ايطاليا اليوم تسجيل 24878 إصابة مرتبطة بكوفيد-19 مقابل 56263 أمس، بينما ارتفع عدد الوفيات اليومية إلى 93 من 79 .وقالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 162781 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في فبراير 2020، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 16.16 مليون حالة حتى الآن.// انتهى //17:55ت م0114