اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 101 سلة غذائية رمضانية في جمهورية النيجر
الاثنين 1443/9/24 هـ الموافق 2022/04/25 م واس
نيامي 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 101 سلة غذائية رمضانية في قرية بوكوكي 2 بمدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر، استفاد منها 505 أفراد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .
يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 9.000 سلة غذائية يستفيد منها 45.000 فرد في مناطق نيامي ودوسو وتيلابري بالنيجر .
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للمحتاجين في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
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17:56ت م
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