نجران 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واستواصل "فوانيس النافورة الرمضانية" بنجران فعالياتها المقامة على مسرح النافورة التفاعلية بطريق الملك سعود، والتي ينظمها بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة بالتعاون مع عدد منالجهات الحكومية والأهلية، وبمشاركة عددٍ من الأسر المنتجة، جهزت لهم 20 ركناً وفق معايير تسويقية عالية المستوى لجذب المتسوقين.وأوضح مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بنجران محفوظ بن علي عسيري، أن الفعالية تستمر حتى الخامس من شهر شوال القادم وتهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الأسر المنتجة والأفراد لعرض منتجاتهم وأعمالهم أمام الزوار، ليضمن لهم دخلاً مستداماً، ويوفر عائداً اقتصادياً، يحولها من أسر رعوية إلى تنموية وكيانات رائدة لأعمالها.//انتهى//17:56ت م0116