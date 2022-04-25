المهرة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 32 طنا و 100 كيلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 1.800 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 8.530 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في سبع محافظات يمنية، يستفيد منها 76.770 فردًا بواقع 12.795 أسرة.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.//انتهى//18:00ت م0117