القاهرة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأكدت جامعة الدول العربية أنها ستظل تعمل على التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال الملكية الفكرية بما يخدم مصالح المنطقة العربية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.وقالت في بيان اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية : إن احتفالنا باليوم العالمي للملكية الفكرية ليس عملاً مستقلاً وإنما هو جزء من منظومة ورؤية ومن خطة بعيدة المدى.ونبهت الجامعة إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي أحرزت مراكز متقدمة في مجال الابتكار ومحاولة تطبيقها في الدول العربية الأخرى، واتخاذ الآليات اللازمة لتحسين التنافسية العالمية لديها، والاستفادة من التقارير الدورية التي تنشرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية كونها معياراً عالمياً لقياس تقدم الدول في مجال الابتكار.// انتهى //18:01ت م0119