عرعر 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز الأعمال.وأكد سموه على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة , توفير كافة الخدمات وتهيئة المنتزهات العامة وتنظيم حركة السير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة وتسهيل حركة السير خلال أيام عيد الفطرالمبارك.وأبان أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.// انتهى //19:24ت م0126