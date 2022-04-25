الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون ومعاملات المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالعمل على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.// انتهى //19:24ت م0127