بريدة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة لها والقطاعات الأمنية والخدمية جميعها في المنطقة باستمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.وشدد سموه على أهمية تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، خلال إجازة عيد الفطر المبارك حرصاً من سموه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم, ومتابعة سير أعمال موظفي الإمارة ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية المكلفين بالعمل خلال عطلة العيد، واستمرارية التواصل عبر تطبيق صوت المواطن الإلكتروني التابع لإمارة المنطقة , مؤكدا أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على التسهيل على المواطنين والمقيمين وتسيير أمورهم دون تأخير.// انتهى //19:25ت م0128