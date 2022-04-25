سياسي / إيقاف 541 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية
الاثنين 1443/9/24 هـ الموافق 2022/04/25 م واس
طرابلس 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واس
أعلن حرس الحدود البحري الليبي إيقاف 541 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا في عملية إبحار نحو السواحل الأوروبية.
وأوضحت مصادر أمنية ليبية أن المهاجرين انطلقوا من سواحل مدينة مسراطة، مشيرة إلى إحالة الموقوفين على الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة في انتظار ترحيلهم نحو بلدانهم.
وقالت الأمم المتحدة إن عدد المهاجرين واللاجئين الذين حاولوا عبور البحر المتوسط من ليبيا العام الماضي بلغ 30 ألفاً و990 .
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19:30ت م
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