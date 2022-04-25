طرابلس 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأعلن حرس الحدود البحري الليبي إيقاف 541 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا في عملية إبحار نحو السواحل الأوروبية.وأوضحت مصادر أمنية ليبية أن المهاجرين انطلقوا من سواحل مدينة مسراطة، مشيرة إلى إحالة الموقوفين على الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة في انتظار ترحيلهم نحو بلدانهم.وقالت الأمم المتحدة إن عدد المهاجرين واللاجئين الذين حاولوا عبور البحر المتوسط من ليبيا العام الماضي بلغ 30 ألفاً و990 .// انتهى //19:30ت م0129