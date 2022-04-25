نواكشوط 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسصوت البرلمان الموريتاني على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال بأغلبية مريحة .وكان رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال قد قدم برنامج حكومته الخميس الماضي أمام النواب.وصوت 106 نواب مقابل 13 نائبا لصالح برنامج الحكومة في جلسة علنية دامت يومين خصصت لمناقشته والاستماع لردود رئيس الوزراء على استفسارات النواب.وقد أكد محمد ولد بلال أن حكومته ستعمل على المدى القصير لتحقيق ثمانية أهداف على رأسها التصدي لموسم الجفاف والتخفيف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا على إمدادات موريتانيا بالمواد الغذائية الأساسية والمحروقات.// انتهى //19:30ت م0130