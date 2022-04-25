واشنطن 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، اليوم عن نيته ترشيح الدبلوماسية الأمريكية بريدجيت برينك للعمل كسفيرة فوق العادة ومفوضة لدى أوكرانيا.وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أن المرشحة برينك، تعمل حاليًا كسفيرة للولايات المتحدة في جمهورية سلوفاكيا، وشغلت قبل ذلك منصب كبير المستشارين ونائب مساعد الوزير في مكتب الشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث كانت مسؤولة عن القضايا المتعلقة بأوروبا الشرقية والقوقاز.// انتهى //19:31ت م0131