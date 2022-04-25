باماكو 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واساستقبل رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي العقيد أسمي غويتا في العاصمة باماكو وفدا عسكريا رفيعا من بوركينا فاسو.وسلم الوفد البوركيني بقيادة المقدم إيف ديدييه باموني رسالة من رئيس بوركينا فاسو بول هنري سانداوغو دامبا إلى نظيره رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد آسيمي غويتا.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون العملياتي بين البلدين في مواجهة التهديدات المسلحة المشتركة، فضلاً عن التحديات الأمنية التي تعيشها منطقة الساحل الافريقي.// انتهى //19:32ت م0132