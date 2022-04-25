كوتونو 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واستوصلت بنين وصندوق النقد الدولي إلى اتفاقية تمويل جديدة يوفر بموجبها البنك تمويلات لبينين بقيمة تعادل 658.4 مليون دولار.وجاء في بيان للبنك أن التمويلات ستوجه لمساعدة بينين على تلبية احتياجات التمويل والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وترسيخ خطة التنمية الوطنية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.مما يذكر أن بينين تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتدهور الأمن على حدودها الشمالية وعواقب وباء كوفيد 19 وتآكل القدرة الشرائية في سياق الحرب في أوكرانيا.// انتهى //19:41ت م0134