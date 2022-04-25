إسلام آباد 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار بأن باكستان شهدت انتقالاً سلمياً للسلطة وبطريقة ديمقراطية وفقاً للدستور الباكستاني، نافياً صحة نظرية وجود مؤامرة أجنبية للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عمران خان.وأوضح في الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم في إسلام آباد أن لجنة الأمن الوطني ناقشت بالتفصيل البرقية الدبلوماسية التي أشار إليها رئيس الوزراء السابق عمران خان وعدها تهديداً أجنبياً يطالب بتغيير الحكومة في باكستان، مضيفاً أن هذه المسألة خضعت لتقييم دقيق من قبل جميع أصحاب المصلحة في مجلس الأمن الوطني، واتضح بالفعل عدم وجود مؤامرة أجنبية للإطاحة بحكومة عمران خان.وقال المتحدث بشكل واضح إن مجلس الأمن الوطني قد توصل بالفعل إلى نتيجة مفادها أنه لا توجد مؤامرة أجنبية تسعى للإطاحة بحكومة عمران خان.وبيّن أن هذه المسألة قد تمت تسويتها بالفعل، ويجري التركيز حالياً على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول على أساس المصلحة الوطنية.وحثّ متحدث الخارجية الباكستانية الأطراف الداخلية في بلاده على التعامل مع هذه المسألة بقدر من المسؤولية وتجنب الإدلاء بتعليقات غير مسؤولة، نظرًا لوجود "الثقة والسرية" في التعاملات الدبلوماسية، محذراً من أن تسييس الأمور الدبلوماسية تؤدي إلى تعقيدات في علاقات باكستان مع الدول الأخرى.// انتهى //19:44ت م0135