غزة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسعثر مزارع فلسطيني في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، اليوم، على تمثال كنعاني يعود تاريخه لنحو 2500 عام قبل الميلاد، أثناء فلاحته لأرضه.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في خان يونس، أن طول التمثال يبلغ 22 سم، مصنوع من الحجر الجيري، وبرأس متكامل دون البدن، وملتصق بالرأس تاج الأفعى، التي كانت تستخدم عند الآلهة كرمز للقوة والمنعة.ويعود التمثال الكنعاني للمعبودة الكنعانية "عناة"، وهي إلهة الحب والجمال والحرب، حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانية، وتلقب بالمنتصرة والسعيدة، وتاريخه يعود إلى 2500 سنة قبل الميلاد".// انتهى //19:49ت م0136