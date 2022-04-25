المدينة المنورة 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 إبريل 2022م واسدشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال محمد العويسي مبنى فرع الهيئة بمنطقة المدينة المُنوَّرة بعد إخضاعه للترميم وذلك أثناء زيارته الحالية لمنطقة المدينة المنورة لمتابعة سير العمل بأفرع الهيئة في المناطق المختلفة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر عبدالعزيز الصوينع، أن الزيارة شهدت، اجتماع الدكتور العويسي مع مدير عام فرع الهيئة بالمدينة المنورة الدكتور أحمد الزهراني، مع مديري الأقسام, كما اطَّلع على أبرز الأعمال بالمنطقة وما وصلت إليه مؤشرات الأعمال خلال شهر رمضان المبارك.وأضاف الصوينع أن رئيس الهيئة اطَّلع على عرض مرئي لتقارير الشؤون الإسعافية بالمنطقة والتموين والصيانة والإدارة الطبية، كما دشَّن مبنى المُستودَعات والتموين، وزار مبنى الصيانة بالمنطقة واطَّلع على أبرز التطوُّرات الحاصلة بشأنه.كما تفقَّد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أماكن تمركز الفرق الإسعافية والعنايات الطبية، والتقى خلال جولته منسوبي الهيئة من الممارسين الصحيين العاملين بالميدان، وزار عددًا من المراكز الإسعافية المُرمَّمة والمُطوَّرة، والتقى منسوبيها، وهي: مركز باب السلام، والعوالي، والحرة الشرقية، وسلطانة، إضافة إلى تفقُّده مبنى إدارة التدريب (تحت الإنشاء) واطِّلاعه على مراحل الإنجاز فيه.// انتهى //19:49ت م0137