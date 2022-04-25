مكة المكرمة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسبلغ عدد المستفيدين من الكتيبات الرقمية بلغات عالمية بالمسجد الحرام ٣٠٠٠ مستفيد وذلك من خلال مبادرة "توعية المعتمر بلغته" التي تهدف تعريف المعتمر بطريقة أدائه نسكه بالطريقة الصحيحة مع تزويدهم بكتيب صفة العمرة الرقمي.ونفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة مبادرة (الكتيبات الرقمية باللغات العالمية) حيث وظفت التقانة في خدماتها للمعتمرين والزوار بالمسجد الحرام.وقامت الرئاسة بعمل منشورات للكتيبات الرقمية يتم أخذها بالماسح الضوئي عبر باركودات بعدة لغات عالمية من أهمها (الإنجليزية، الأوردية) يمكن الاستفادة منها من خلال الهواتف الذكية لدى الزوار والمعتمرين بالقارئ الإلكتروني (QR) كما تم توزيع ملصقات على جميع المواقع المخصصة للمترجمين مصممة بباركودات لتحميلها، وذلك مواكبةً للتحول الرقمي بتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.// انتهى //19:51ت م0138