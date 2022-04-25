الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واستقدم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وإيصال الوثائق الصادرة عبر العنوان الوطني للمواطنين من خلال البريد السعودي.وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر،:" إن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، التي يبلغ عددها (13) مركزاً ستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لإنجاز طلبات المواطنين المقدمة عبر منصة "أبشر".وأضاف:" إن إجازة عيد الفطر المبارك لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية، وأنه في الحالات الطارئة والمستعجلة التي لا يمكن تأجيلها، يمكن التواصل مع مركز العناية بالعملاء على الرقم (920022133).// انتهى //19:52ت م0139