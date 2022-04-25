الرباط 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعا بنسبة 0.02%، مسجلا 13.167,39 نقطة.في المقابل ارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.1 % ليستقر عند 1.069,16 نقطة، كما زاد المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.26 % مسجلا 992,34 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما يزيد عن 62,85 مليون درهم مغربي، وتقدمت رسملة البورصة إلى أكثر من 686,34 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:01ت م0141