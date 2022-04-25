إسلام آباد 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأكدت باكستان بأنها ترتبط بعلاقات أخوية عريقة مع جارتها أفغانستان، وأنها حريصة على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار في الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم أن الإرهاب يشكل تهديداً مشتركاً بالنسبة لباكستان وأفغانستان، ويهدد أيضاً السلام والاستقرار في المنطقة.وقال إن باكستان على تنسيق مع الجانب الأفغاني لتعزيز التعاون الفعّال لوقف الهجمات الإرهابية العابرة للحدود، مشيراً إلى وجود عناصر إرهابية تنشط في الجانب الأفغاني من الحدود المشتركة مع باكستان وتمارس نشاطها دون عقاب.وأضاف أن هناك زيادة واضحة في الهجمات الإرهابية عبر الحدود من جانب أفغانستان، وأدت إلى مصرع عشرات الجنود الباكستانيين، وفي المقابل ردت عليها باكستان بشن غارات جوية على مخابئ الإرهابيين في منطقتي كونار وخوست الأفغانيتين.من جهة أخرى قالت مصادر حكومية باكستانية في وقت سابق بأن باكستان وجهت تحذيراً قوياً للجانب الأفغاني بشأن تكرار الهجمات الإرهابية العابرة للحدود، ما دفع حكومة حركة طالبان الأفغانية على اتخاذ خطوات لنقل الإرهابيين من المناطق الحدودية إلى مناطق أخرى من أجل وقف المزيد من الهجمات ضد القوات الباكستانية.// انتهى //20:05ت م0142