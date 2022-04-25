الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسحدَّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الـ 8 من مايو القادم آخر موعد لاستقبال متطلبات التأهيل للمنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض.وقد أعلنت الوزارة مؤخراً طرح 13 موقعًا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية عن طريق المنافسة،إذْ تستهدف المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة، وتهدف إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء، لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح، وتوفير البيئة العادلة للمتنافسين، بما يعزز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.وذكرت الوزارة أن المرحلة القادمة من المنافسة ستكون الإعلان عن المتنافسين المتأهلين، وأخيرًا إطلاق عملية المزايدة على المواقع المخصصة، مؤكدة على مراقبة وتنظيم موقع المجمع والتأكد من أن الأعمال المنفذة لا يترتب منها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سَنّ الضوابط وفرض العقوبات على المخالفين، موضحة أن إعلان المنافسة والشروط والمتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر "منصة تعدين"، حيث ستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة.// انتهى //20:48ت م0144