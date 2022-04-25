مكة المكرمة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واستسهم الكتيبات الرقمية وبعدة لغات ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام .حيث نفَّذت الرئاسة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة مبادرة (الكتيبات الرقمية باللغات العالمية)،حيث وظفت التقنية في خدماتها للمعتمرين والزوار بالمسجد الحرام.وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فادي بن مبيريك السلمي أن الإدارة قامت بعمل منشورات للكتيبات الرقمية تُؤخذُ بالماسح الضوئي عبر (باركودات) بعدة لغات عالمية من أهمها (الإنجليزية، الأوردية)ويمكن الاستفادة منها من خلال الهواتف الذكية لدى الزوار والمعتمرين بالقارئ الإلكتروني (QR).كما وُزِّعَت ملصقات على جميع المواقع المخصصة للمترجمين مصممة (باركودات) لتحميلها، وذلك مواكبةً للتحول الرقمي بتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.وأشار إلى أن المستفيدين من الكتيبات الرقمية أكثر من (٣٠٠٠) مستفيد،وأن هذه المبادرة دعمت مبادرة (توعية المعتمر بلغته) الذي تهدف إلى؛ تعريف المعتمر بطريقة نسك العمرة بالطريقة الصحيحة مع تزويدهم بكتيب صفة العمرة الرقمي؛ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //21:08ت م0150