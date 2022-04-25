عمّان 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسبحث العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، العلاقات المتينة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وسبل توسيعها في المجالات كافة.وشدد الجانبان خلال الاتصال، على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة, لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، التي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام،والدفع بالمزيد من التأزيم.// انتهى //21:26ت م0151