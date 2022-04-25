عرعر 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم,اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية بالمنطقة لاستعراض فعاليات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك.وناقش الاجتماع ما تم إنجازه في فعاليات "السوق الرمضاني" المقام في مضمار المشي بعرعر، بمشاركة 25 أسرة منتجة، المجهز وفق معايير تسوقيه عالية المستوى لجذب المسوقين،والذي يستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.كما نوقشت استعدادات الإدارات الحكومية لاستقبال عيد الفطر المبارك، لاسيما ما يخص جانب احتفالات العيد بجميع محافظات المنطقة،وتفعيل آليات التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ الفعاليات بصورة مميزة ومبهجة،وتوفير جميع الخِدْمَاتِ في مواقع الفعاليات والتأكد من الترتيبات النهائية.وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد إلى أن هذا الاجتماع يأتي لبحث جميع الفرص المناسبة للاحتفال بعيد الفطر المبارك, داعياً إلى تطوير وتنوع جميع الاحتفالات وشمولها محافظات المنطقة كافة، وتلبية احتياجات ورغبات سكان المنطقة وزوارها.وأكد سموه على الإدارات الخدمية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها،وتهيئة المنتزهات العامة،وتوفير فرق النظافة والصيانة،والاهتمام بصحة البيئة، وتكثيف الحضور المروري وتسهيل حركة السير،وتقديم أفضل الخدمات؛للتمتع بإجازة عيد الفطر المبارك.و استكمل الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //21:46ت م0155