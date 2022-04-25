جدة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسوصل فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار إلى جدة اليوم .وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي , ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر .// انتهى //21:50ت م0156