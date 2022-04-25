مكة المكرمة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واستحتوي مكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على أكثر من (٧٥) ألف عنوان في مختلف صنوف العلم والمعرفة منها اللغة العربية والشريعة والسيرة النبوية والعلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية والعلوم البحتية وغيرها.وتعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المكتبات و البحث العلمي على إقامة اللقاءات والندوات العلمية والثقافية، حيث تسعى الوكالة إلى الوصول إلى الريادة عالمياً في مجال المكتبات والبحث العلمي وإثراء المعرفة بمختلف الوسائل، لا سيما التقنية الحديثة منها، وإبراز الصورة المشرقة لرسالة الحرمين الشريفين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات،والحرص على الجودة في الأداء،والانتقاء الدقيق للكتب،وتوفيرها في مكتبات الحرم المكي الشريف.// انتهى //22:23ت م0159