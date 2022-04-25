المدينة المنورة 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 إبريل 2022م واسغادر فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سأل،المدينة المنورة اليوم، وذلك في ختام زيارته المملكة،أدى خلالها مناسك العمرة، وزار المسجد النبوي الشريف.وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي متوجهًا إلى بلاده, وكيل إمارة المنطقة وهيب بن محمد السهلي، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //22:42ت م0161