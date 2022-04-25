سراييفو 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسحصد جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلا بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بسراييفو بالبوسنة والهرسك، جائزة الجناح الأكثر نجاحا في العرض المكتبي من حكومة سراييفو، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم بمناسبة ختام معرض سراييفو الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين.ويأتي تكريم وزارة الشؤون الإسلامية في المعرض؛نظير تميز جناحها بتنوع معروضاته من الكتب والإصدارات العلمية التي جاء في مقدمتها المصاحف الشريفة من إصدرات مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، وإصدارات المراكز الثقافية والتعليمية، بالإضافة إلى عرض أفلام وثائقية تعريفية.يُذكر أن "الوزارة" تسعى من خلال مشاركتها بالمعارض الدولية للكتاب إلى تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دور النشر والمراكز العلمية العالمية، مما يسهم في خدمة العمل الإسلامي بشكل عام والدعوة بشكل خاص،وذلك وفق منهج الوسطية والاعتدال.// انتهى //22:43ت م0162