نجران 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسدشَّن محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم بمقر المحافظة عدداً من برامج جمعية رعاية الأيتام “طموح” بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن عايض الكربي.وأوضح الكربي أن البرامج التي تم تدشينها تعنى بالرعاية الاجتماعية والتعليمية للأيتام، تشمل سداد الإيجارات عن المستفيدين، إضافةً إلى مشروعات السلة الرمضانية وكسوة العيد وترميم عدد من المنازل.// انتهى //22:50ت م0164