المدينة المنورة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واستفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى سير العمل بفرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، والاطِّلاع على أبرز الأعمال بالمنطقة، وما وصلت إليه مؤشرات الأعمال خلال شهر رمضان المبارك.وشهد الدكتور العويسى مركز التطوُّع بالمسجد النبوي، ولقاء المتمركزين من المُتطوِّعين في جنبات المسجد، ومتابعة سير عملهم، والاستماع إلى طلباتهم بشأن تطوير العمل التطوُّعي، مطلعاً على عرض مرئي لإدارة التطوُّع، وأبرز ما وصلت إليه الإدارة من طرح للفرص التطوُّعية، وكيفية استقبال المُتطوِّعين وتدريبهم.والتقى رئيس الهيئة، خلال زيارته بوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، حيث ناقشا الجهود التطوُّعية في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإسهامات الهيئة لرفع أعداد المُتطوِّعين لخدمة الزوَّار، وتوفير الرعاية صحية لهم.وتأتي الجولة التفقدية بالتزامن مع إعلان الإدارة العامَّة للتطوُّع بوكالة الرئاسة العامَّة لشؤون المسجد النبوي الشريف، أن عدد المُتطوِّعين بالمسجد خلال العشرين يومًا الأولى من الشهر الفضيل بلغ 1593 مُتطوِّعًا من 42 جنسيةً، بمجموع أكثر من 95 ألف ساعة عمل تطوُّعية، وبمشاركة 16 جهة مختلفة، من ضمنها هيئة الهلال الأحمر السعودي، حيث يقوم مُتطوِّعوها بتقديم الرعاية والتوعية الصحية لزوَّار المسجد، والاستعداد لنقل الحالات الطارئة إلى المستشفى.// انتهى //22:53ت م0165