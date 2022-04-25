الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأدرجت أندية الاتحاد والعربي وجرش والوعد والسروات لعبة البلياردو والسنوكر ضمن ألعابهم المختلفة, استعداداً للمشاركة في منافسات جولات الدوري السعودي للأندية, التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.وينتظر أن يشارك 36 نادياً في الجولة الثانية من دوري الأندية التي ستقام في نهاية شهر مايو المقبل في جدة, بعد إضافة هذه الأندية الخمسة للعبة.// انتهى //22:54ت م0166