الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسبلغ إجمالي التبرعات التي تلقَّتها المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" أكثر من 1,967,958,969 ريالاً، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 26,762,595 عمليةَ تبرع، استفاد منها 4,685,784 مستفيداً.وتعود التبرعات التي تلقَّتها الحملة الوطنية للعمل الخيري منذ السابع من شهر رمضان المبارك بالنفع على مختلف المجالات الخيرية؛ الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها، إذْ تواصل المنصة استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.// انتهى //23:04ت م0169