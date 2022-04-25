جدة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم في مكتبه بجدة سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية وممثله الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي باتريك سيمونيه.وثمن الجانبان الحوار البناء بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، والتعاون المثمر بينهما في شتى المجالات، مؤكدان الرغبة في تعزيز العلاقات .وتبادل الجانبان الرأي بخصوص عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية وأفغانستان، والوضع في دول الساحل، وبحيرة تشاد، وقضايا المجتمعات والأقليات المسلمة، والإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية.// انتهى //23:17ت م0171