اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الاثنين 1443/9/24 هـ الموافق 2022/04/25 م واس
نيويورك 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 238.06 نقطة، بما يعادل 0.70%, ليغلق عند 34049.46 نقطة، كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 165.56 نقطة أو 1.29%, ليغلق عند 13004.85 نقاط.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 24.34 نقطة أو 0.57%, ليغلق عند 4296.12 نقطة.
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