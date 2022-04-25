نيويورك 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 238.06 نقطة، بما يعادل 0.70%, ليغلق عند 34049.46 نقطة، كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 165.56 نقطة أو 1.29%, ليغلق عند 13004.85 نقاط.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 24.34 نقطة أو 0.57%, ليغلق عند 4296.12 نقطة.‏// انتهى //23:38ت م0172