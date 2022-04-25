عام / رئيس جمهورية القمر المتحدة يزور المسجد النبوي الشريف
الاثنين 1443/9/24 هـ الموافق 2022/04/25 م واس
المدينة المنورة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واس
زار فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، المسجد النبوي اليوم, حيث أدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني.
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23:41ت م
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