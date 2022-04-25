المدينة المنورة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسزار فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، المسجد النبوي اليوم, حيث أدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني.// انتهى //23:41ت م0173