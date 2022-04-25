رفحاء 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسوزّعت جمعية البر الخيرية بمركز روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية، 250 سلة غذائية رمضانية لمستفيديها، شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة، و500 قسيمة شرائية، بالإضافة لـ 700 كرتون من التمور.وأوضحت الجمعية أنها وزّعت الجمعية 1,480 وجبة إفطار صائم مُنذ بداية شهر رمضان على الجاليات من مختلف الجنسيات، بهدف تنمية الجوانب الخيرية وإحياء السنة، وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين المعتمدين، مشيرةً إلى تسديدها إيجارات 8 منازل لمستفيديها الأكثر حاجة، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير 2"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.// انتهى //23:42ت م0174