المدينة المنورة 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 إبريل 2022م واسكثفت وحدة شؤون المصاحف بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مهامها وجهودها خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العناية الفائقة بالمصاحف متابعةً وفرزاً وترتيباً داخل المسجد النبوي، وتوفير المصاحف المترجمة المعاني التي يحتاج إليها الزوار الناطقين بغير اللغة العربية، بالإضافة إلى مصاحف المكفوفين بطريقة برايل.وأوضح مدير وحدة شؤون المصاحف بالمسجد النبوي صالح السميري أن عدد المصاحف الموجودة بالمسجد النبوي يتجاوز 155000مصحف، و 240 مصحفاً مترجم المعاني بـ 52 لغة مختلفة، إلى جانب توفير 65 مصحفاً بطريقة برايل للمكفوفين، مشيراً إلى أن المصاحف الموجودة في المسجد النبوي هي آخر إصدارات طباعة مجمع الملك فهد، وتستبعد المصاحف من غير طباعة المجمع، وسحب 44426 مصحفاً من المسجد النبوي خلال شهر رمضان من خلال عمليات الفرز والمتابعة والتدقيق اليومي.يُذكر أن "الوحدة" وزعت 2419 كرتونا من المصاحف، بمجموع 38048 مصحفاً، مع توافر 4131 كرتوناً معدة للتوزيع بمجموع 82620 مصحفاً، بالإضافة إلى إهداء 13 مصحفاً بطريقة برايل.// انتهى //23:46ت م0175