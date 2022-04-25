عرعر 25 رمضان,1443 هـ الموافق 26 أبريل,2022 م واساختتمت جمعية لياقة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة بالحدود الشمالية أمس الأول، مبادرة "أحرق سعراتك‬"، في مضمار المشي بعرعر .وأوضحت رئيسة جمعية لياقة الرياضية بعرعر ابتسام فاضل أن المبادرة التي استمرت أربعة أيام تهدف إلى التشجيع على رياضة المشي، وفحص العلامات الحيوية، تماشياً مع مشروع التمكين المجتمعي "الشمال تحيا بصحة "والذي يهدف إلى تعزيز السلوك الصحي والتحفيز على ممارسة المشي، وحث أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة لتبني أسلوب حياة صحي.وفي الختام كرمت رئيسة جمعية لياقة الرياضية، الفائزين بأكثر الخطوات في المشي.// انتهى //00:13ت م0002