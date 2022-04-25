أنجمينا 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، أهمية زيارة فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد إلى المملكة في تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً.وقال في تصريح بمناسبة الزيارة: "إن هذه الزيارة دليل على متانة العلاقات بين البلدين، التي تميّزت منذ بدايتها بالاحترام المتبادل والتقدير الكبير"، مبينًا أن ذلك ظهر من خلال التعاون المشترك وتبادل الدعم السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية وعلى الصُّعد كافة.ولفت السفير الانتباه إلى الاهتمام الذي تحظى به جمهورية تشاد من حكومة المملكة، الذي انعكس عبر الدعم الاقتصادي والمشروعات التنموية التي مولتها المملكة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بأكثر من (424 مليون ريال)، وكذلك المساعدات التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بقيمة (17.5 مليون ريال)، إضافة للمنح الدراسية للطلاب التشاديين في الجامعات السعودية.وأوضح أن سفارة المملكة تعمل على تحقيق تطلعات واهتمام القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ بتطوير علاقات المملكة بالدول الأفريقية ومن ضمنها تشاد، واستمرار هذه العلاقات الأخوية المتميزة التي تُعد هذه الزيارة دافعاً إضافياً لتطويرها على جميع الصُّعد.// انتهى //00:24ت م0003