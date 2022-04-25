مكة المكرمة 25 رمضان,1443 هـ الموافق 26 أبريل,2022 م واسشهد المسجد الحرام أمس كثافة كبيرة من المصلين والمعتمرين الذي توافدوا إليه من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق، لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام؛ لتحري ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، حيث امتلأت أروقته وأدواره وساحاته وأسطحه، وامتدت صفوف المصلين إلى جميع الساحات والمناطق المجاورة للمسجد الحرام والطرق المؤدية إليه.ووثقت عدسة "واس" هذه الليلة ليلة 25 من رمضان وهي من الليالي الوترية التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر جانباً مما يعيشه قاصدو المسجد الحرام من أمن وأمان وسكينة واطمئنان، يقفون في صفوف متراصة كأنهم بنيان مرصوص.//انتهى//00:42ت م0005